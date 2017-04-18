Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın ailesine taziye dileklerini iletti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Şenözüar'ın ailesine bir telgraf göndererek, başsağlığı diledi.