Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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