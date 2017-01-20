Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit edilen polis memurları Şenali Ocak ve Furkan Demir'in ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini bildirdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit edilen polis memurları Şenali Ocak ve Furkan Demir'in ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet personelinin araç ile geçişi esnasında meydana gelen bombalı saldırı sonucu şehit düşen polis memurları Ocak ve Demir'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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