Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da ve Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.



Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Sinan Babacan ile Hakkari'de uçurumdan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.