Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan polis ve işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Burhan Mercan ile işçiler Cengiz Tekin ve Yunus Elaltunterin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.