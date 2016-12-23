Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca, uzman çavuşlar Oktay Durak, Mehmet Kökkaya, Osman Çelik, Ferhat Demir, Burak Boz, Hasan Kavuz, Akın Acar, Ali Yılmaz ve Ali Sezai Yalçın'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.