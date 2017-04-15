Erdoğan'dan Şampiyon Voleybolculara Kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan'dan Şampiyon Voleybolculara Kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.

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