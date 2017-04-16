Erdoğan Çifti Oy Verdikten Sonra Pastaneye Gidip Çikolata Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'da, oyunu kullandı. Erdoğan ve eşi oy verme işleminin ardından bir pastaneden çikolata ve kurabiye aldı.

ÖDEMEYİ ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti. Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapımı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

TARABYA'DAN TAKİP EDECEK

Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.