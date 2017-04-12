Erdoğan'dan 'Kürtler' Mesajı: Orayı Karıştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Kürt seçmenin mesajını dinletmek isteyen moderatöre "Orayı karıştırma" diye müdahale etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Ak Saray'da Mehmet Akbay'ın sunduğu "Mehmet'in Gezegeni" isimli radyo programına konuk oldu. Kral FM'in yanı sıra TRT FM ve birçok yerel radyoda da ortak yayınlanan programa, Cumhurbaşkanı'nın tepkisi damga vurdu.Programın bir bölümünde sunucu Mehmet Akbay'ın "Müsadenize sığınarak 7 Haziran-1 Kasım arasında Kral FM'de yaptığım bir program var. Kürtlerle konuştuk. Onların meseajlarını ben özellikle burada hazırladım. Bir dinlemenizi istiyorum.." teklifine Erdoğan kısık sesle "Orayı karıştırma..." diye müdahale etti. Cumhurbaşkanı'nın bu teklifi üzerine bir süre bocalayan Akbay ise "Tamam ben size o zaman ayrıca ileteyim mesajları. Siz kendiniz dinlersiniz..." diye yanıt verdi.