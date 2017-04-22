Erdoğan'dan Küçük Muhammet'e Geçmiş Olsun Telefonu: Ben İyiyim Tayyip Abi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ortopedik bir ameliyat olan küçük Muhammet Kayra'yı görüntülü arayarak ona moral verdi. Muhammet Kayra geçtiğimiz hafta başarılı bir ortopedik operasyon geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da haberi alır almaz Küçük Muhammet'i görüntülü arayarak onunla görüştü. Erdoğan, geçmiş olsun mesajlarını iletip her zamanki sıcaklığında oldukça doğal bir dialog ...