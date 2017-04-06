Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan (2)
VALİLİK VE BELEDİYE ZİYARETİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuvayımilliye Meydanı'ndaki mitingden sonra Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
VALİLİK VE BELEDİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuvayımilliye Meydanı'ndaki mitingden sonra Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, Valilik çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayarak Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde toplanan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'la görüşmesinin ardından kentten ayrıldı.
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da belediyedeki ziyarette hazır bulundu. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, Teknik Direktör Can Cangök ve kaptan Burak Çalık da Erdoğan'a, açılışlar öncesi kırmızı-beyazlı forma ve atkı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.