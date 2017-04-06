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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan - Ek Fotoğraf
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan - Ek Fotoğraf
6 Nisan 2017 Perşembe 18:49
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[9468137] DHA
Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu
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