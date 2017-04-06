Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan - Ek Fotoğraf

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yav Senin Hayatın Yalan, Yalan, Yalan - Ek Fotoğraf

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu
sponsored ads