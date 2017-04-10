Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Niye Kaçtın ?"

Çorum'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "Ey Kılıçdaroğlu darbe gecesi niye bırakıp kaçtın" dedi.



Abide Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nun gazetelerinde daha önce 'Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' dediğini hatırlatarak, "Bugün gazeteleri okudunuz mu. TV'de gördünüz demi. Bütün görüntülerle VIP'den nasıl kaçtığını gösteriyor. Saat 23.15'te kaçıyor. Bende yaklaşık 03.30 gibi Yeşilköy'e iniyorum. Şimdi o programda diyor ki Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben havalimanında kendilerini beklerdim diyor. Ey Kılıçdaroğlu, ben tüm millete çağrı yaptım. Milleti meydanlara davet ettim. Yüzbinler meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında on binler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşlarla birlikte olsaydın. Niye kaçıp gittin. Bu iş yürek ister yürek. Ben açıklamaları yaptım. Darbeye karşıyım dedim. İyi ki dedin ha. Kapının arkasından darbeye karşıyım dedi. Ne olur dersen. Vatandaşlarla birlikte olacaktın. Niye kaçıp gittin. Yenikapı'ya davet ettim. Olumsuz cevap geldi. O kadar sıkıştırdılar ki son gün evet geldi. Hani Yenikapı ruhu diyoruz ya sonradan açıklamalar yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi. Çünkü senin dünyanda böyle bir birlik, dayanışma ruhu yok ki. İşte bu ruh burada. İşte biz burada şuanda Çorum Alevisi'yle, Sünnisi'yle, Türküyle, Kürdü'yle biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Bir sıkıntı var mı. Bitti. Biz sizi Allah için seviyoruz. Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına girmedi. Benimde canımdan, yüreğimden bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onları Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, mevladan sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.



Teröristlerin inlerinin başlarına çökertildiğini anlatan Erdoğan, "Polis teşkilatının tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Gazilere şifalar diliyorum. Emniyet Teşkilatı'nın 172. yıldönümüyle kutladığımız haftamızın polislerimize olan şükran duygularımızı ifade etmemize vesile oluyor. Mahallemizin asayişinin sağlanmasından, dağlarda terörle mücadeleye kadar ülkenin huzuru ve bekası için gece gündüz görev başında olan polislerimizin haftalarını tebrik ediyorum. Cudi'de, Gabar'da, Bestlaredere'de güvenlik güçlerimiz artık teröristlerin inlerine girdiler. O inleri çökerttiler. Şuanda teröristler kaçacak delik arıyor. Bizde napıyoruz, kovalıyoruz. Sonuna kadar bunları kovalayacağız. Bu ülkenin huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



"MECLİSTEN İDAM KARARI GELİRSE ONAYLARIM"



İdam talebi hakkında da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdam için 16 Nisan bir dönüm noktası. Kılıçdaroğlu, idama ben evet diyorum diyor. Sayın Bahçeli'nin bu konuda kararı kesin. Sayın Yıldırım'ın kanatide kesin. Meclisten bu karar bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Tereddüt etmem. Bu şehitlerin katillerini affetme yetkimiz yok. Gereğini yaparız" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "kontrollü darbe" yönündeki açıklamalarını da sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdardoğlu, çıkmış utanmadan 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Tabi bütün bu tepkiler karşısında da geri adım atıyor. Ben bunu ilk defa söylemedim diyerek güye kendini savunuyor. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanların peşine takılıyor. Bu zat resmen milletle alay geçiyor. ya nasıl bir adamsın. İnsanda biraz yüz olur. O gece anını ortaya koyan bu millete karşı biraz mesuliyet olur. O gece gözünü kırpmadan ölüme koşan şehit ve gazilere karşı saygın olur. Sen kaçtın kurtuldun. Ama ey Kılıçdaroğlu bak Tayyip Erdoğan tüm ailesiyle, vatandaşlarıyla birlikte Yeşilköy'de tüm helikopterler ve F-16'lar üzerimizden geçerken oturduk operasyonu yürüttük. Ertesi gün öğleye doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar millet meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nun safsatalarına borazanlık yapmak mı? CHP'nin misyonu 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan FETÖ'nun katillerini aklamak mı. Utanmadan TV programında her şey ortada açık net. Dürüst ol" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı ve Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor" yönündeki sözlerini de eleştiren Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, şu anda binlerce generalinden tut, subaylarına, astsubaylarına, polisine varıncaya kadar tüm devlet dairelerindeki üst düzey memurundan alt düzey memurunu bunları tutuklayıp cezaevine atan kim. Biz yürütme olarak yaptık. Yargı da kararını verdi. Hukuk süreci işliyor. Bundan sonraki süreç yargıya ait. Yargı ne gerekiyorsa onu yapacak. Bunları görmüyor musun. Biz karakterli insanlarız. Biz milletin faydası neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Bunlar freni patlamış kamyon gibi. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Diyet borçlarını ödemek için bir gün FETÖ'cü oluyorlar, diğer gün terör örgütüyle arkadaşlık yapıyorlar. Bu zat söylediklerinden sonra şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne nasıl yapacak. Hangi yüzle onların karşısına çıkacak. İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmayana nasihat kar etmezmiş. Bunlara ne söylersek söyleyelim idrakleri açılmıyor" dedi.



(Serkan Şansever - M. Muttalip Yalçın/İHA)