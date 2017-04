Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kontrollü 'Koltuğu Altından Alacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kontrollü darbe" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 7 seçim üst üste mağlup olduğunu vurgulayarak, "Bu defa o koltukta kalacak hali yok. Kontrollü koltuğu altından çekip alacaklar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla mitinginde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, yarın yapılacak referandum için destek istedi.



"7 HAZİRAN SONRASI KENDİLERİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANANLAR OLDU"



7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan kaos ortamını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir parti tek başına hükümet olamayınca bir anda hava nasıl değişti. Kendilerini hemen buğday ambarından sananlar oldu. Saldırdılar. Diyarbakır'da 53 kardeşimiz öldürüldü. Ölenler Kürt'tü. Öldürenler de Kürt'tü. Onlar kendileri için büyük fırsat var zannediyorlardı. Şimdi bedel ödüyorlar. Benim o Kürt kardeşlerime zulmeden bu zalimlerin hiçbir zaman bu ülkeye faydaları olmadı. Şimdi onlar 'hayır' diyor. Kandil ne diyor 'hayır' diyor. İmralı 'hayır' diyor. Pensilvanya'daki o şarlatan 'hayır' diyor. Kişi sevdikleri ile beraberdir. Dolayısıyla eğer Kandil 'hayır' diyorsa, bölücübaşının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa istikametimiz doğru. Yarın bir de sandıklar 'evet' ile patladığı zaman ne olacağını düşünün. Şu anda kapı kapı artık saatleri konuşuyorum. Bütün dost, ahbap arayacağız. İhmal yok. Sandıklara yükleneceğiz. Rehavet yok. Hafife almayacağız. Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak" diye konuştu.



"'HAYIR İLE EVET'İ AYNI KEFEYE KOYMAM"



Referandumda 'hayır' diyenleri de anlayışla karşılayacağını söyleyen Erdoğan, "Hayır diyeni ben anlayışla karşılarım ama 'Evet' ile 'Hayır'ı aynı kefeye koyamam. Aynı torbada nasıl duru olur mu? Anlayışla karşıları o ayrı mesele niye demokrasi bu. Ama bunların hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz. Bu ülkenin geleceği için bu ülkede her önemli işte, 15 Temmuz şehitler köprüsüne 'hayır' dediler mi. Fatih Sultan Mehmet köprüsüne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi. Boğazın altından geçen Marmaray'a bu zihniyet 'hayır' dedi mi. 3 senede 200 milyon insan geçti. Avrasya Tüneli'ne de 'hayır' dediler. Ne diyorlar kalkıp 'görevleriydi yaptılar' Tamam da bizden öncekilerin görevi değil miydi niye yapmadı. Bu ülkede çakılı bir güzel işi var mı bunların. Yok. Niye. Bunlar sadece fitne fesat. Ama önemli değil. Biz bunlara rağmen bu eserleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin terör örgütlerinden kurtulmaya başladığını vurgulayan Erdoğan, "İşte yarın aynı zamanda terör örgütü ile mücadelede de bir dönüşüm noktası olacak. 16 Nisan'da 15 Temmuz'da başlattığımız işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



Vatandaşları sandığa gitmeye davet eden Erdoğan, "Aman ha yarın çok önemli. Mutlaka sandığa. Oyumuzu kullanıyoruz. İlgili arkadaşlarımız bu oylar resmi sonuçlara yansıyana kadar her aşamayı titizlikle takip edecekler. Oy namusumuzdur. Orada parti amblemleri yok. Bir tarafta beyaz var, ak var, 'evet' var. Öbür tarafta kahverengi, 'hayır' var. İnşallah 16 Nisan'da Ak yürüyüşü devam ettirmiş olacaksınız" dedi.



"KONTROLLÜ KOLTUĞU ALTINDAN ÇEKİP ALACAKLAR"



Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Ey Kılıçdaroğlu kimi aldatıyorsun sen. Sen önce kendi partinin geçmişine bak. 'Hem partinin başında olup, hem cumhurbaşkanı olmak uygun mudur' diyor. Peki Gazi Mustafa Kemal hem partinin genel başkanı, hem cumhurbaşkanı değil miydi? İnönü hem parti genel başkanı, hem cumhurbaşkanı değil miydi? Başbakan hem parti genel başkanı, aynı zamanda yürütmenin başı değil mi. Mesele kafaları karıştırmak. Yarın sana sandıkta öyle bir ders verecekler ki, bu dersi aldıktan sonra 7 kere millet sana 'sen git' dedi gitmedin. Bu defa o koltukta kalacak hali yok. Kontrollü koltuğu altından çekip alacaklar. 'Kontrollü darbe' diyor ya. Havalimanına biz indik. Oradan özel bir ekip geldi ışıldaklı araçla darbecilerle konuşuyor. O da oradan kaçıyor belediye başkanına gidiyor. Hani sen diyordun ki 'ben darbe olursa tankların önünde dururum' Ne oldu. Niye o akşam kaçıp gittin. Her şey kayıtlarda. Yalan makinesi Kılıçdaroğlu. Tutmuyor artık tutmuyor. Eğer 'Erdoğan haber verseydi gelirdim' diyor. Ben millete çağrımı yaptım, milletim geldi. Ama sen gelemedin"



Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğini çarpıttığının altını çizen Erdoğan, "Ana muhalefet başındaki zatın söyledikleri ile anayasa değişikliğinin kendisi arasında en küçük bir ilişki yok. 18 madde içinde olmayan şeyleri bu adam söylüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizin kalkınması için ihtiyacı olan istikrar ve güven iklimini güçlendirecektir. Yeni sistemde Türkiye için söyleyecek sözü olan, milletimize verecek hizmeti olan herkese kapılar açık. Niye bizimle birlikte çalışmadın. Başbakanlığım dönemimde yeni anayasa için çalışmalar yaptık. CHP yan çizdi geri çekildi. O gün onları parlamentodan geçirseydik, bugün bu hale gelmeyecektik" diye konuştu.



Erdoğan, miting sırasında kalabalık nedeniyle rahatsız olan bir kız çocuğunu da kürsüye aldı. Kız çocuğunu kucağına alarak seven Erdoğan, annesine teslim etti.



(Cenk İşver/İHA)