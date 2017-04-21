Erdoğan'dan Kabinede Referandum Analizi: Yüzde 38'den 51'e Çıkarmak Zaferdir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yüzde 51.4 oranındaki evetin analizi yapıldı. Erdoğan, "Referandum kararının çıktığı hafta anketlerde destek yüzde 36-38 civarındaydı. Kısa sürede yüzde 51.5 sonuç başarıdır, zaferdir" dedi.

YÜZDE 38'DEN 51'E ÇIKARMAK ZAFERDİR

Referandumun ardından toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

"Referandum kararının Meclis'ten çıktığı hafta yapılan anketlerde, bu düzenlememeye destek yüzde 36-38 civarındaydı. AK Parti tabanındaki destek de yüzde 70'i geçmiyordu. Kısa sürede, yüzde 51.5 sonuç başarıdır, zaferdir. Yapılması gereken bu sonucu iyi analiz etmek. Bunun için genel merkez bir çalışma yapsın. Özellikle İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde neden hayır oylarının önde olduğunu iyi değerlendirmek gerekir. Nerede hata yaptık, eksik neydi değerlendirelim. Belediyelerin ve parti teşkilatlarının bu sonuçlara etkisi neydi görmek lazım.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HÜKÜMETE GÜVENİ ARTIRMALIYIZ

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen destek önemli. Bu da halkın özellikle son dönemlerde yaptığımız hizmetlerden memnun olduğunu gösterir. Devletin terörle mücadele konusunda gösterdiği kararlılık, halkın desteğini gördü. Bundan taviz veremeyiz. Buradaki vatandaşların desteğini artırmak için çalışmalıyız. Terör örgütünün baskısı azaldıkça, ortam değişiyor. Bölgede, devlete ve hükümete güveni artırmalıyız. İnsandan insana gönül köprüsü kurmak lazım.

BAKANLAR İNSAN İLİŞKİLERİNE, DİYALOĞA ÖNEM VERMELİ

Her şeyi bir tarafa bırakın işinizi yapın. Şimdi icraat zamanı. Bakanlar kendi alanları ile ilgili çalışmalara hız versin. Yeni planlar ve projeler üretsin. Hizmet önemli ama başarı için yeterli olmaz. O nedenle bakanlar insan ilişkilerine, diyaloğa önem vermeli. Toplumun tüm kesimleri ile ilişkileri geliştirmeli. Tüm topluma hitap edecek projeler yapmalı."

İDAM VE KONGRE SÜRECİ

İdam konusu açılınca, Erdoğan, "Ben de meydanlar gibi düşünüyorum" dedi, ancak bu konuda müzakere yapılmadı. Toplantıda, AK Parti kongre sürecinin hızlandırılması, ancak olağanüstü kongreye gerek olmadığı da belirtildi.(Kaynak: Hürriyet)