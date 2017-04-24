Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesinde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi. Mesajına, Tu¨rkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ates¸yan ile Ermeni vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Birinci Du¨nya Savas¸ı'nın zor s¸artlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını, torunlarına taziyelerini sunduğunu ifade etti.



Türkler ve Ermenilerin bölgenin iki kadim toplumu olduğunu ve bin yıldır omuz omuza yaşadıkları coğrafyada ortak bir tarihi ve ku¨ltu¨ru¨ paylas¸tıklarını belirten Erdoğan, Ermeni toplumunun, gerek Osmanlı I·mparatorlugˆu gerek Cumhuriyetin yu¨zyıla yaklas¸an gec¸mis¸inde c¸ok kıymetli evlatlar yetis¸tirerek, Türkiye'nin gelis¸imine bu¨yu¨k katkılarda bulunduğunu kaydetti.



Du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de Ermenilerin, Türkiye'nin es¸it ve hu¨r vatandas¸ları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatın her alanında o¨nemli roller u¨stlendiğine dikkati çeken Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:



"Yu¨zyıllarca sevinc¸ ve tasada ortak iki halkın, gec¸mis¸in yaralarını sarması ve insani bagˆlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır.

Bu dogˆrultuda son 14 yılda birc¸ok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata gec¸irdik.

Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni ku¨ltu¨rel mirasına sahip c¸ıkmaya yo¨nelik c¸alıs¸malarımızı, o¨nu¨mu¨zdeki su¨rec¸te artarak su¨rdu¨recegˆiz.





Bu vesileyle s¸u hususun altını o¨zellikle c¸izmek isterim: U¨lkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gu¨venligˆi ve mutlulugˆu bizim ic¸in o¨zel o¨neme sahiptir.

Tek bir Ermeni vatandas¸ımızın dahi o¨tekiles¸tirilmesine, dıs¸lanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammu¨lu¨mu¨z yoktur."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Ermenileri Patrigˆi sec¸iminin kısa zamanda neticelenmesini temenni ederek, şunları kaydetti:



"Çalıs¸malarınızda sizlere muvaffakiyetler diliyorum.

Bu du¨s¸u¨ncelerle, yirminci yu¨zyılın bas¸ında yas¸amını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yad ediyorum. Birinci Du¨nya Savas¸ı'nın sıkıntılı s¸artlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandas¸ına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."