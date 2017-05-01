Erdoğan, Hindistan'ı Uyarı: Gözü Dönmüş FETÖ'ye Dikkat Edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına asla fırsat vermeyeceğiz " dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİK MESAJI

Hindistan Başbakanı Modi açıklamada teröre karşı Türkiye ile birlikte operasyon yapabileceğini belirterek, "Terörizmden gelen sıkıntıları ve tehditleri sayın Erdoğan ile detaylı konuştum. Teröre karşı birlikte mücadele edebiliriz" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN'DAN TERÖR SALDIRISI İÇİN TAZİYE DİLEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, 24 Nisan'da Hindistan'da düzenlenen ve Hint görevlilerin ölmesine neden olan saldırıya ilişkin, "Terör saldırısında hayatını kaybeden Hint güvenlik görevlileri için taziye dileklerimi ifade ermek isterim" dedi.

FETÖ'nün dünyanın en tehlikeli ve karanlık terör örgütlerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ülkelerin alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen gündemden çıkaracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN'A FETÖ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hindistan nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejisiyle önemli bir konuma sahiptir. İki ülke arasında temas ve ticaret hacmimizi arttırmalıyız.

Temaslarımız sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ hakkında bilgi verdim. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesiyle yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle dünyanın en gözü dönmüş örgütlerinden olan FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum.