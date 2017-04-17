Erdoğan'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum un ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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