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Erdoğan'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması
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Erdoğan'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum un ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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