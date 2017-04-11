Erdoğan'dan Gençlere Siyaset Tavsiyeleri: Dil Konusunu Muhakkak Çözmelisiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. Yürütmede görev almak istediğini söyleyen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi bir genç kız Erdoğan'dan siyaset üzerine tavsiyeler istedi.

"İLK TAVSİYEM DİL KONUSUNU MUHAKKAK ÇÖZÜN"

Erdoğan bu rica üstüne şunları söyledi:

Birinci derecede ilk tavsiyem şu dil konusunu muhakkak çözmelisin. Bununla birlikte siyaset biliminde özellikle hem uluslararası hem ulusal bazda siyaset biliminde iletişimi çok iyi kavramak lazım. Ben bunu siyaset dilini çok iyi kavramak olarak ifade ediyorum. Siyaset dilini iyi kavradığınız zaman bana göre siyaset biliminde çok ciddi mesafe alma kabiliyetini de yakalarsınız.

ERDOĞAN'IN 1998 YILINDAKİ CEVABI AKILLARA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil tavsiyesi akıllara 1998 yılında Mehmet Ali Brant'ın sunduğu programda bir gençle yaşadığı diyaloğu akıllara getirdi. Erdoğan, İngilizce olarak sorulan "Başbakan olunca siz diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız." sorusuna "Türkçe konuşacağım" diyerek cevap veriyor.