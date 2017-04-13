Erdoğan'dan 'Eyalet Sistemi' İddialarına Yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu?" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Erdoğan, "Eyalet Sistemi" iddialarına noktayı koydu