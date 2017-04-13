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Erdoğan'dan 'Eyalet Sistemi' İddialarına Yanıt
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Erdoğan'dan 'Eyalet Sistemi' İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu?" dedi.

Erdoğan'dan 'Eyalet Sistemi' İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu?" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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