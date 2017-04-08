Erdoğan'dan Altın Madalya Kazanan Levent'e Kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Nuray Levent'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Nuray Levent'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdogˆan, Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Levent'e tebrik telgrafı gönderdi.
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