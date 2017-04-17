Erdoğan'dan Agit'e Tepki: Sür Eşeğini Niğde'ye!

Referandumun ardından ilk kez Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Saray önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 16 Nisan referandumu konusunda yayınladığı rapora tepki göstererek, "Haddinizi bilin. Sizin siyasi içerikle raporlarınızı ne duyurız, ne biliriz. Onu siz benim külahıma anlatın" dedi.