Erdoğan'dan Agit'e: "Haddinizi Bilin" -3

"HAZIRLAYACAĞINIZ O SİYASİ İÇERİKLİ RAPORLARI BİZ NE GÖRÜRÜZ NE BİLİRİZ NE DUYARIZ"



"UTANMADAN SIKILMADAN BU SEÇİMLER HAKKINDA GÖLGE DÜŞÜRME YARIŞINA GİRMEYİN, NETİCE ALAMAZSINIZ. ARTIK SÜR EŞŞEĞİ NİĞDE'YE"



Ümit KOZAN - Hakime TORUN / ANKARA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AGİT'in referandum ön raporunu açıklamasına ilişkin, "3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle yeni sistemi tamamen uygulamaya geçirmiş olacağız. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne biliriz ne duyarız. Biz yolumuza devam ederiz. Bu ülke batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimini gerçekleştirmiştir. Sizler Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına girmeyin, netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen vatandaşlara hitap etti.



"HAZIRLAYACAĞINIZ O SİYASİ İÇERİKLİ RAPORLARI BİZ NE GÖRÜRÜZ NE BİLİRİZ NE DUYARIZ"



Erdoğan, AGİT'in referandum ön raporunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle yeni sistemi tamamen uygulamaya geçirmiş olacağız. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne biliriz ne duyarız. Biz yolumuza devam ederiz. Bu ülke batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimini gerçekleştirmiştir. Sizler Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına girmeyin, netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye. Seçimlere kadar geçecek sürede bunların hepsini de hükümetimizle birlikte kararlıkla uygulayacağız. Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedeceği tek bir dakika yoktur" diye konuştu.



"HALK OYLAMASINDA MİLLİ İRADE BİR KEZ DAHA TECELLİ ETMİŞTİR"



Başbakan Binali Yıldırım, "Halk oylamasında milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Milletimizin kararı başımızın tacıdır. Halkımızın sözünün üstünde hiçbir söz yoktur. Halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Alınan kararla birlikte yeni bir yolun başındayız. Bize duyulan güven için onay için şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Milletin verdi mesaj net, açıktır. Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye devam mesajı vererek gerekli desteği göstermişlerdir" diye konuştu.



"REFERANDUM ZAFER VE HEZİMET DİYE YORUMLANMAMALI" Yıldırım, "İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanalar mahcup olmuşlardır. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum zafer ve hezimet diye yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yok. Kazananı bütün Türkiye olmuştur. Hayır diyen de evet diyen de vatandaşımızdır. Hepsinin kararı da kabulümüzdür. Bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Olgun bir atmosfer içerisine referandum gerçekleşmiştir. Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Netice ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.