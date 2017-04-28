Erdoğan'dan ABD'ye: 'Beyaz Sayfa Açalım, Kuzey Suriye'de Devlete İzin Vermeyiz'

Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği destek nedeniyle ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantic Council’in İstanbul Zirvesi’nde Washington’a ikili ilişkilerde “beyaz sayfa açma” çağrısında bulundu.

Erdoğan'dan ABD'ye: 'Beyaz Sayfa Açalım, Kuzey Suriye'de Devlete İzin Vermeyiz'

Suriye'de PYD/YPG'ye verdiği destek nedeniyle ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantic Council'in İstanbul Zirvesi'nde Washington'a ikili ilişkilerde "beyaz sayfa açma" çağrısında bulundu

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