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Erdoğan'dan 3 Üniversiteye Rektör Ataması
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Erdoğan'dan 3 Üniversiteye Rektör Ataması

Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.

Erdoğan'dan 3 Üniversiteye Rektör Ataması

Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.

Kaynak: Dunya.com

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