Erdoğan'dan 3 Üniversiteye Rektör Ataması
Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.
Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.
Kaynak: Dunya.com
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