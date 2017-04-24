Erdoğan'dan 24 Nisan Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin mesajında, "Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır." dedi.