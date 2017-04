Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şeref kapısı önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.



Gelecek seçimlerde hükümeti doğrudan milletin seçeceğini ifade eden Erdoğan, iş başına gelecek cumhurbaşkanının yüzde 50 artı 1 oyla icraatlarına başlayabileceğini söyledi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, her hal ve şart altında kazananın millet olduğunu belirterek, "Üye sayısı 600 çıkan Meclis, kanun çıkartma ve denetleme yetkilerini daha güçlü ifa edecektir. Yargımız, milletimiz adına adaletin tesisi için çalışmayı sürdürecektir. Bu yeni sistemin yürürlüğe gireceği önümüzdeki seçimlere kadar hem ülke olarak hem de yönetim olarak yapmamız gereken pek çok iş bulunuyor. Meclisimiz yeni sistem için gereken uyum kanunlarını çıkartacak ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun kendi kontenjanına düşen üyelerini seçecektir." diye konuştu.



Parlamentonun bugüne kadar Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçemediğini kaydeden Erdoğan, bundan sonra Hakimler Savcılar Kurulu'na 7 üyenin Meclis tarafından, 4 üyenin cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini anlattı.



Erdoğan, kurulda geri kalan 2 üyeden birisinin Adalet Bakanı, diğerinin de müsteşar olacağını dile getirerek, "Bu süreçte doğru konuşmadılar. Kendinizi şu an nerede hissediyorsunuz? Burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burayı yadırgayanlar oldu. Biz 'Külliye milletin evidir' dedik. İşte devlet, işte millet." dedi.



Hükümetin bir yandan yatırımları devam ettirirken diğer yandan da yeni projelerin hazırlıklarını yürüteceğine işaret eden Erdoğan, 3 Kasım 2019'deki seçimlerin ardından da yeni sistemi, tüm uyumlarıyla, tüm unsurlarıyla uygulamaya geçirmiş olacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokraside, ekonomide, dış politikada ve güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konutu:



"İşte AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Bu ülke tarihinde görülmemiş en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken, oralarda toplantı yaptırmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin. Netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye."



"81 vilayetin tamamını dolaştık"



Seçimlere kadar yeni sistemle ilgili çalışmaların hükümet ve ilgili kurumlarla işbirliği ve uyum içerisinde yapılacağının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç milletimizi memnun ederken, hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor." şeklinde konuştu.



Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti çatısı altında bütün bu değişiklikleri yaparken kendilerine karşı çıkanlara her şeye rağmen saygı duyduklarını, bu kesimin söylediği yalanları, eksikleri de seçim meydanlarında ifade etmenin, bu mücadeleyi vermenin görevleri olduğunu vurguladı.



Tüm sıkıntılarına rağmen demokratik bir mücadele verdiklerine işaret eden Erdoğan, "Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli 81 vilayetin tamamını dolaştık. Gidilmedik yer bırakmadık ama onlar gidemedi. Buna rağmen biz herhangi olumsuz bir şey söylemedik. Halk oylaması sonucuna göre her siyasi parti kendi değerlendirmesini yapar, kendi yolunu çizer. Biz ona karışmayız. 7 kere mağlup oldular. Şimdi 8'inci kez yine mağlup oldular. Bakıyorsun yine tencere tava." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece terör örgütlerine karşı müsemma göstermediklerini, PKK'sından FETO'suna, DEAŞ'ına kadar, Türkiye ve millete ihanet içerisinde olan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.



"54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler"



Bazı Avrupa devletlerinin Türkiye'deki muhalefet partilerinden daha hararetli şekilde bu reforma karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, kendileri gibi düşünmeyen Türk vatandaşlarının üzerine atlarını ve köpeklerini süren devletler olduğuna anımsattı.



Erdoğan, şu an aynı çevrelerin Türkiye'yi Avrupa Birliği üyelik görüşmelerini dondurmakla tehdit ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Her şeyden önce bu onların vereceği bir karar değil. Ama bu bizim için çok da önemli değil. Yeter ki Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin. Bakıyorsun bir raportör bir rapor yazıyor. Fakat bu tür raportörleri barındıranlara ben teessüf ediyorum. 54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız.



İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu Avrupa Birliğinden şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz. "



"Nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlılıyız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Suriye'de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler, Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur. Ülkemize yönelik eylemleriyle ve tehditleriyle sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem işte bu meseleler üzerinde yoğunlaşacağımız, milletimizden aldığımız bu güçlü destekle somut icraatlara girişeceğimiz bir dönem olacaktır."



"Şehitlerimizin ve ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız"



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini vatandaşlarla birlikte tekrar eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"80 milyon tek millet. Bayrağımız belli, asla tereddüt yok. Tek vatan, 780 bin kilometrekareyle asla ameliyat yaptırmayız, yapanlar bedelini ağır öder. ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka asla herhangi bir devlet kabul etmeyiz. İşte bu hassasiyete saygı duymayan hiç kimse dostumuz değildir, müttefikimiz de değildir. Bizim milletimize sözümüz var. Ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapacağız. Hangi riskler alınması gerekiyorsa alacağız."



Türkiye'nin ve Türk milletinin istiklali ve istikbali konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenlere en güzel cevabı Mehmet Akif Ersoy'un verdiğine işaret eden Erdoğan, İstiklal Marşı'nın, "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?" mısralarını vatandaşlarla söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de yurdu alçaklara uğratmayacaklarını vurgulayarak, konuşmasını "Şehitlerimizin ve ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız. Bayrağımızın gururla dalgalanmaya, ezanlarımızın şevkle okunmaya devam etmesi için gerekirse gövdemizi siper etmekten çekinmeyeceğiz. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, müreffeh Türkiye, istikrarlı Türkiye yolunda verdiğimiz bu mücadelede gösterdiğiniz sevgi, coşkunuz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten şu 60 gün çok çalıştınız, çok gayret ettiniz. Sizlere saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum." diyerek tamamladı.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrası da demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı makamının yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden seslenmişti.



Erdoğan, ikinci kez aynı yerde eşi Emine Erdoğan ile alandaki vatandaşları selamladı.



Alanda bulunan vatandaşlar, Türk bayrakları ile üzerinde "Önce memleket tabii ki evet" yazılı dövizler açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu ve "Teşekkürler Türkiye" yazılı fotoğraf barkovizyonda gösterildi.



Öte yandan, "Aşkın adı Erdoğan, başkan Tayyip Erdoğan" şarkısı vatandaşlara dinletildi.



Erdoğan'ın konuşması öncesinde, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vatandaşları selamladı.



Konuşmanın yapıldığı alanda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve AK Partili milletvekilleri de hazır bulundu.



(Bitti)