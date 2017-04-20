Erdoğan Çocuklara Nazım Hikmet Şiiri Okudu

Nazım Hikmet'in 1956'da yazdığı 'Kız Çocuğu' şiirinden bir bölümü okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan,''Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.' Evet çocuklar öldürülmesin. Büyüklerin yol açtığı çocukların faturası çocuklara kesilmesin'diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Sezai Karakoç'un Anneler ve Çocuklar şiirinin 'Çocuk öldü mü güne...