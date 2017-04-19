Erdoğan Cnn International'a Konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda referanduma ilişkin olarak yaptığı, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın fark etmez, önemli olan maçı almaktır" açıklaması akıllara "millete gol mü atıldı" düşüncesini getirdi.