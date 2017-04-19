Erdoğan Cnn International'a Konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda referanduma ilişkin olarak yaptığı, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın fark etmez, önemli olan maçı almaktır" açıklaması akıllara "millete gol mü atıldı" düşüncesini getirdi.

Erdoğan Cnn International'a Konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda referanduma ilişkin olarak yaptığı, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın fark etmez, önemli olan maçı almaktır" açıklaması akıllara "millete gol mü atıldı" düşüncesini getirdi.

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