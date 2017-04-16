Erdoğan: 'Ciddi Bir Katılım Olacak Diye Düşünüyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum için oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu referandum sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihinde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bazı halkoylamaları da yaptık ama bu halkoylaması artık yeni yönetim sisteminin bir değişim tercihidir. Bu değişim tercihinde inanıyorum ki halkımız çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya karar verecektir" dedi. Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hava öyle gösteriyor, ciddi bir katılım olacak diye düşünüyorum" dedi.