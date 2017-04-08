Erdoğan, CHP'li Bozkurt'a Meydan Okudu: Yarın İzmir'deyiz, Gelin Denize Dökün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Tv canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Halk Tv canlı yayınında sözlediği "Evetçileri İzmir'den denize dökeceğiz" sözlerine tepki gösteren Erdoğan "Yarın İzmir mitingimiz var. Gel oradan dök" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından o bölüm:

"SEN KİM ADINA BUNLARI SÖYLÜYORSUN?"

(Hüsnü Bozkurt'un) Zaten menşei itibariyle, menbaı itibariyle maalesef buraya gelişi farklı. Ve o da şimdi mesela "denize dökeceğiz" derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel Başkanın adına mı söylüyorsun? Sana böyle bir yetki mi verdi? Ne adına söylüyorsun. Ben ne dedim. Biz denize dökmeyeceğiz. Biz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bizim atalarımız malum, "kem söz sahibine aittir" derler.

"YARIN İZMİR'DEYİZ, GEL DENİZE DÖK"

Şimdi sosyal medya patlıyor. İstanbul'u göstererek "buyur dök" diyorlar. Yarın İzmir'deyiz. Hadi. Taa Samsun'dan gelip Amasya, Sivas falan filan gelmene gerek yok. Oradayız. Buyur gel. Orada Yapalım. Bunlar gerçekten şu anda çizgiyi sapıttılar. Bunlar siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Ve bunlar siyasette soyları tükenen tipler olacak. Bunların yapacakları herhangi bir şey de kalmaz. 16 Nisan, bu türlerin özellikle tükenmesi için de önemli.