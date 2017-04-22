Erdoğan, Cenaze Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abmdurrahman Külünk'ün cenazesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abmdurrahman Külünk'ün cenazesine katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün 97 yaşında hayatını kaybeden amcası Abdurrahman Külünk için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından tabutu omuzlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına kadar yürüdü.
Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.
(İHA)