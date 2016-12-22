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Stadyumdan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Erdoğan: "Bu Millet, Terörü Bir ve Beraber Olarak Bitirecektir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Stadyumdan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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