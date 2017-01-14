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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıl dönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, Borsa Istanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve Yeni Hizmet Binasının Açılış Törenine Katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıl dönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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