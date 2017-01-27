- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Salondaki alkışlar ve tezahüratlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda konuştu.
Erdoğan: "Bizim Için Şehir Hem Vatandır Hem de Rabbimize Yönelişimizin Tezahürüdür"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Salondaki alkışlar ve tezahüratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
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