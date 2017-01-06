Erdoğan: Bizim İçin Ok Yaydan Çıktı, Temizlemeden Durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de devam eden operasyonlar hakkında konuştu. Net ifadeler kullanan Erdoğan, "Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Münbiç'i de, diğer bölgeleri de temizlemeden durmayacağız." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından satırbaşları:

"PKK, FETÖ, DEAŞ..."

"Bölücü terör örgütü istismarı yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerine vermiştir. Bu bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var mı? FETÖ gibi örgütlerin en büyük zararı müteddeyyin kesme olmuştur. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.

"OK YAYDAN ÇIKTI"

Türkiye'nin sahaya girip DEAŞ'ı süpürmesiyle ülkelerin amacı ortaya çıktı. Bize daha fazla ileriye gitmeyin diyorlar, yok öyle bir şey. Aynı oyun Irak'ta sergileniyor. Ülke mezhep çatışmasının içine çekilmeye çalışılıyor. Bunların olmaması lazım. Bizim dinimizde ırkçılığa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, niye erteliyorsunuz? Plan bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar Türkiye sonuç alıyor, planları değiştirdiler. Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Münbiç'i de, diğer bölgeleri de temizlemeden durmayacağız.

"BU MİLLET GERİ ÇEKİLMEMİŞTİR"

Türkiye'nin 2016'da yaşadıklarını yaşayıp yoluna devam edecek dünyada başka ülke yoktur. Türkiye'nin başarıları bölgemizdeki ve dünyadaki diğer toplumlara da örnek oluyor. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kullanılsa, bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz terör örgütüyle üzerine gelindiğinde geri çekilmemiştir. Bizim milletimiz darbecilerle, üzerine gelindiğinde ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır. Bizim milletimiz imkanlarını seferber ederek ekonomik anlamda destansı mücadele başlatmıştır. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın dünyayı bize dar ederler. Bu ülkeyi terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

ŞANLIURFA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Yatırım bedeli 600 milyon lirayı bulan 58 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 800 yataklı Eyyübi'deki devlet hastanesinin açılışını yapıyoruz. Şanlıurfa'nın merkezinde bir de 1700 yataklı bir şehir hastanesine başlıyoruz. İhalesi yapıldı, inşaatı başlıyor. 2-3 yıl içerisinde o hastanemiz de biter. Şanlıurfa'nın sağlık diye bir sorunu olmayacak, modern bir şehre bu tür hastaneler yakışır. Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz, biz millete aşığız, bu milletin dertlisiyiz, bu vatanın dertlisiyiz. İş ola hizmete gele."