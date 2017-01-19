Erdoğan:Bizi Tehdit Eden Hangi Unsur Varsa O Bölgelerden Temizlenecek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Muhtarlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı) El Bab'daki kuşatma harekatı yoğun bir şekilde devam ediyor ve DEAŞ tamamen artık kaçıyor. PYD, YPG onlarla da bu mücadele kararlı bir şekilde sürüyor, sürecektir. Çünkü bizi tehdit eden hangi unsur varsa, o unsurları tehdit eden o bölgelerden temizleyeceğiz. Hep ne diyorum, 'terörden arındırılmış güvenli bölge.' Bu bizim hakkımız."