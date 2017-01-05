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Erdoğan: Bizi 'Deaş'la Mücadele Etmiyor' Diye İtham Edenlerin 'Daha İleriye Gitmeyin' Demeleri...

Erdoğan: Bizi 'Deaş'la Mücadele Etmiyor' Diye İtham Edenlerin 'Daha İleriye Gitmeyin' Demeleri...

Erdoğan: Bizi 'Deaş'la Mücadele Etmiyor' Diye İtham Edenlerin 'Daha İleriye Gitmeyin' Demeleri...


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