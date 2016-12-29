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Erdoğan ve Taçi ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Taçi, baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan: 'Biz Yandık, Kosova Yanmasın Diyoruz'
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Erdoğan ve Taçi ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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