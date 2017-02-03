Erdoğan: 'Bedel Ödeye Ödeye Bir Gerçeği Gördük'

- Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'de bedel ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki emekleme döneminde bedel ödedik, darbeler, muhtıralar, vesayet yönetimleri sebebiyle bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bu şekilde bedel ödeye ödeye bir gerçeği gördük, milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevincini yaşarken, milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemlerde hep hüsrana uğradık."