Erdoğan: Başaramayacaksınız, Bu Milleti Bölemeyeceksiniz

Erdoğan: Başaramayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz.

Erdoğan: Başaramayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz...

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