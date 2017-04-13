Erdoğan, Bahçeli'nin 'Eyalet Sistemi' İddialarına Noktayı Koydu

TGRT Haber, Beyaz TV ve TV Net ortak canlı yayınına katılan Erdoğan, soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki göstermiş ve "Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor kabulleniyorsa, o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşünceleri olan ülkücülerin kararı ne olabilir?" demişti.

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamalarının olmadığını ifade etti.

"ONLARIN KARŞISINA BİZ DİKİLDİK"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele, üniter yapının en güzel örneğidir. Onlar, bizim Güneydoğu, Doğu illerimizde üniter yapıyı sıkıntıya düşürecek açıklamalar yaptığı zaman onların karşısında aslanlar gibi dikilen biz olduk.

"CHP-HDP ORTAK MİTİNG YAPTI"

Bayrağımıza yönelik bir şey olduğu zaman aslanlar gibi onların karşısında dikilen biz olduk. CHP, Hakkari'ye gitti, miting yaptı, bir tane Türk bayrağını o mitingde gösteremedi. Onların çünkü oradaki güç kaynağı HDP'ydi. Onları arkalarına aldılar, onlarla beraber orada miting yaptılar.

"BEN NE DİYORUM SEN ONA BAK"

Bu konuyla ilgili olarak danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. Bir defa 'Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karşısında ilk defa ben dururum' dedim. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç sadece yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir."

"BİR DANIŞMAN KALKIYOR, BİR EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Star TV-NTV ortak yayınında Karatepe'nin sözleriyle ilgili şunları söylemişti:

Şimdi bir danışman kalkıyor, bir eyalet sisteminden bahsediyor. Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisinin hedefini sabote ediyorlar veyahut da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek. Şimdi 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım.

"O SAATTE GÖREVDEN ALIRDIM"

Bununla ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletip iletmediği sorulan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hayır, bunu saklamanın bir manası yok, benim iletmeme gerek de yok. Her şeyi yakınen takip eden bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan. Geçmişte Kayseri'de bir belediye başkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleleri kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul de etmiyorum. Öyle danışman olmaz, o zaman Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin emeğine, diğer siyasi partilerin emeğine ve MHP'nin kararını sabote eden bir insan konumundadır. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım."