Erdoğan Atlantik Zirvesinde Konuştu 4

(Tür: İstanbul)
Tabutu bulunan Rus general, 'Kafkasya Fatihi' çıktı
Galatasaray'ın sildiği Hakan Balta'ya teklif yağıyor
Yılanın hayret ettiren doğum anı!
Ellerini ve ayaklarını bağladılar, su kuyusuna atıp işkence yaptılar
Konuşma bahanesiyle geldi, başına sıktığı tek kurşunla katletti
TV'den haberi izleyip saydırdı: Y..şak, kanı bozuk b.k
Düşmana İzmir'i dar eden Kara Fatma'ya benzerliğine dikkat!
"Ne konuşuyorsun kendi kendine psikolojik deli"
90'lı yıllara damga vuran maymun Çarli şimdi nerede