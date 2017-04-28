Erdoğan Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mabeyn Köşkü'nde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabulünün ardından Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Saat 17.30'da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
(Ufuk Kıvık / İHA)