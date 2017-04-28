Erdoğan Atatürk Modelini Kullanmak İstiyor'
Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde kıdemli uzman ve Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü olan Soner Çağaptay’ın yeni kitabı “The New Sultan and the Crisis of Modern Turkey-Yeni Sultan ve Modern Türkiye’nin Krizi” adlı kitap piyasaya...
Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman ve Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü olan Soner Çağaptay'ın yeni kitabı "The New Sultan and the Crisis of Modern Turkey-Yeni Sultan ve Modern Türkiye'nin Krizi" adlı kitap piyasaya çıktı.