Erdoğan: Amerika Tarihi Boyunca 17 Başkanla Yönetilmiş Bizde 48 Hükümet Değişti

Erdoğan: Amerika tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş bizde 48 hükümet değişti.

Erdoğan: Amerika tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş bizde 48 hükümet değişti...

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