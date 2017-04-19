Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Olduktan Sonra Grup Toplantılarına da Katılacak

16 Nisan referandumunda kabul edilen Anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri olan partili cumhurbaşkanı uygulamasının hemen yürürlüğe girecek olması nedeniyle Ak Parti'de hazırlık başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayının sonunda kurucusu olduğu AK Parti saflarına dönmesi bekleniyor.

AK PARTİ ERDOĞAN'A DAVET YAPACAK

16 Nisan referandum sonuçlarının Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından AK Parti, geri dönüş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda AK Parti'ye üye olup rozetini takması bekleniyor. AK Parti, Erdoğan'ın partiye resmi olarak dönüşünü görkemli bir şekilde kutlamak istiyor. Bu nedenle üyelik kaydının yapılmasına ilişkin büyük bir tören hazırlanması planlanıyor. Bu törene ilişkin kapsamlı hazırlıklar büyük titizlikle yürütülüyor.

MAYISTA KOLTUĞA OTURACAK, GRUP TOPLANTILARINA KATILACAK

Parti üyeliğinin ardından Erdoğan'ın AK Parti grup toplantılarına da katılması bekleniyor. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üyelik sürecinin ardından hemen partinin Genel Başkanı olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da parti üyeliğinin ardından Mayıs ayında AK Parti Genel Başkanlığı'nı üstlenmesi bekleniyor. AK Parti yönetiminde bu sürecin hızlandırılmasının ülke için hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

'CHP SULANDIRMASIN'

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan gecesi partide yaptığı balkon konuşmasının ardından kurmayları ile bir araya geldi. Yıldırım, CHP'nin sonuçları ile ilgili spekülasyon yaratması, halkın iradesini tartışmaya açmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Referandumun tartışmaya açılmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Yüzde 51.4 ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu bir zaferdir. Bu tür söylemlere yol vermeyelim. Kesin dille bunun doğru olmadığını gösterelim" dedi. (Kaynak: Sabah)