Erdoğan Açıklama Yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasının ardından basın açıklaması yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasının ardından basın açıklaması yapıyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Referandum sonrası dolar sert düştü!
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
-
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
-
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
-
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi