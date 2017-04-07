- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Sanayi Odası'nın "50. yıl Onur Gecesi"nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kredi derecelendirme kuruluşları) Malum kuruluşlar artık bizim ve dünyanın birçok ülkesinin gözünde inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin, komşumuz, batmış, bitmiş, hali ortada. 400 milyar avro Avrupa'ya borcu var. Bütün bunlara rağmen bakıyorsunuz, kredi derecelendirme kuruluşları buna öyle bir not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Sipariş üzere not veriyorlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin Şayrat hava üssünü vurması) Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi? Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir milyona yakın insanı öldüren bu adam bunun bedelini ödemeli. Yoksa yazık olur. Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz. Yapılması gereken bunun sağlanması."