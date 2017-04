Erdoğan'a Yaş Kararlarını Sunan Albay Generalleri Fişlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamenin şüphelileri arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YAŞ kararlarını imza için sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk da yer aldı.



Başsavcılıkça, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler arasında yer alan Fehmi Atuk, 10 Ağustos 2016 tarihine kadar görevde kaldı.



Atuk, darbe girişiminin hemen ardından 28 Temmuz 2016'da toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YAŞ kararlarını imzalatırken görüntülendi.



Şüpheli Atuk, ifadesinde, darbe teşebbüsü günü, normal mesai için Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahına gittiğini, kurmay şube müdürü olduğu için, terfi ve emekliliklere karar verildiği ve bu konudaki çalışmaların o gün de devam ettiğini söyledi.



Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün, o gün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile son görüşmeleri yapacağını belirten Atuk, şöyle devam etti:



"Bu nedenle Personel Başkanımız Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk bana, 'Konuyla ilgili listeleri gün içinde çalışalım ve son halini verelim.' dedi. Gün içinde, saat 18.00'e kadar çeşitli değişikliklerle tamamlamaya çalıştık. Gençtürk beni dahili hattan arayarak 'Komutan toplantıdan gelmiş, her an çalışmaları arz etmeye hazır ol.' dedi. Hazır olduğumu söyledim. Sonra yine dahili hattan saat 18.30 sıralarında tekrar aradı, 'Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın, Genelkurmaya gittiğini, dönüşünü bekleyeceğimizi' söyledi."



Bekleme sırasında, bir ara Gençtürk'ün odasına geçtiğini, bu sırada Akar ile Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiklerini öğrendiklerini anlatan Atuk, buna bir anlam veremediklerini, Gençtürk'ün emriyle Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın yerini öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Fehmi Atuk, Uyar'ın, askeri savcı ile karargah dışına çıktığı, adli müşaviri yanlarına almadıkları bilgisini Gençtürk'e aktardığını, Gençtürk'ün bu kez de "Bu işte bir iş var olayın aslını öğrenmek için adli müşavirin yanına bir git, görüş." dediğini belirtti.



"Sen çık, defol.' dedi"



Adli Müşavir Hakim Albay Mehmet Emin Yapar'a konuyu sorduğunu, kendisinin de bir şeyden haberi olmadığını söylediğini ifade eden Atuk, daha sonra Ömer Şevki Gençtürk'ün yanına gittiğini anlattı. Atuk, saat 19.30 ile 20.00 sıralarında odanın kapısının birden açıldığını, bir askerin, elinde siyah ip veya kabloya benzer cisimle Gençtürk'e doğru hamle yaparken, içeri girenlerinden birinin elindeki silahı Gençtürk'e doğrulttuğunu belirtti. "Neler oluyor?" demesi üzerine bu kişinin silahına mermi sürerek kendisine doğrulttuğunu ve "Sen çık, defol." dediğini anlatan Atuk, odadan çıktığını, ardından Gençtürk'ü koridorun sonundaki odaya götürdüklerini gördüğünü söyledi.



Olayın heyecanıyla sağa, sola koşuşturmaya başladığını, düğünde olduğunu bildiği Daire Başkanı Tuğgeneral Mücahit Tamer'i aradığını ancak ulaşamadığını, bu saatten sonra odasında beklediğini ifade eden Fehmi Atuk, şunları söyledi:



"Kaçmayı düşündüm, ancak patlamalar ve silah sesleri geldiği için buna cesaret edemedim. Bunu gece boyunca düşündüm ve fırsat kolladım. Sabah gün ağardığında hareketlilik iyice azalmıştı, koridorda, nizamiyeler açıldı diye bir haber duyunca sivil elbiselerimi giyerek tayin daire koridorundan çıkışa doğru hızla hareket ettim, koridorda Daire Başkanı Tuğgeneral Mücahit Tamer, 'Araban var mı, neyle gideceksin, beni de bırak?' dedi. Beraber ana nizamiyeden çıkış yaptık. Milli Kütüphanenin ilerisinde kendisini bıraktım ve evime gittim."



Şüpheli Fehmi Atuk, 16 Temmuz 2016 günü Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü aradığını, ulaşamadığını, ardından Gençtürk'ün kendisini arayarak birliğe çağırdığını belirtti. Verilen emirler çerçevesinde birliklere ivedi yazılması gereken mesajları ve yazıları hazırlayarak göreve başladığını söyleyen Atuk, 18 veya 19 Temmuz 2016'da kendisi ve Ömer Şevki Gençtürk'ün, Genelkurmay Başkanlığında görevlendirildiklerini aktardı.



Atuk, "Daha sonraki zamanlarda Genelkurmay Başkanlığında mesaide bulundum. 9 Ağustos 2016'da Genelkurmay'daki görevlendirmem sona erdi ve kendi birliğim Kara Kuvvetleri Komutanlığına geri geldim. 10 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, ifademin alınacağı söylendi, Merkez Komutanlığına gittik, daha sonra da saat 20.30 sıralarında polislere teslim edildik." diye konuştu.









Ev ve iş yeri aramaları



Fehmi Atuk'un, 11 Ağustos 2016'da, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda belge, CD ve dijital materyal, askeri personellerin özel bilgilerinin yer aldığı dosyalar, not kağıtları ile siyah kaplı evrak dosyası içerisinde "İllegal gruplarla (DHKP-C) irtibatlı personel (Kara)" ibareli evraklar bulundu.



Atuk'a ait olduğu değerlendirilen siyah renkli "Özel bilgi dosyası-general" ibareli, 70 sayfa sayılı ajanda içerisinde ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subaylara (7 korgeneral-18 tümgeneral-35 tuğgeneral ) ait kişisel bilgilerin not olarak yazılmış olduğu görüldü.



Aramalarda, "Özel bilgi dosyası (kurmay albay)" ibareli iki adet spiralli 50 sayfa ve 56 sayfalık evrak dosyası, ayrıca 5 sayfa A-4 kağıda bilgisayar çıktısı ile "yazılmış Kurmay Albay Özel Bilgi Listesi, muhtelif özel bilgilerin yazılı olduğu "Özel Notlar 2015" ibareli dosyalar ele geçirildi.



125 sayfa sayılı bir başka ajanda içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subaylara (10 korgeneral- 29 tümgeneral- 62 tuğgeneral) ait kişisel bilgiler, yine komutanlıkta görevli 49 kişilik kurmay albaya ait dosya, ayrıca 44 kurmay albaya ait başka bir dosya tespit edildi.



Elde edilen dosyalardaki bilgilerin bir bölümünün personel hakkındaki basında ve internette çıkan haberlerle ilgili olduğu, kişilerin aile yapıları, siyasi, dünyevi ve dini görüş-inançları, çocukları eşleri ve akrabaları ile ilgili bilgiler, bağlantıları, öğrencilik hayatlarından başlayarak ve görevleri süresince belli zamanlardaki özel ve genel bilgilerini içerdiği belirlendi. Ancak bu bilgilerin FETÖ/PDY terör örgütü sebebiyle tutuklanan veya açığa alınan şahısların lehinde mi yoksa aleyhinde mi olduğunun anlaşılamadığı değerlendirmesi yapıldı.



İddianamede, şüpheli Atuk ile ilgili başka dosyanın şüphelisi meslekten ihraç edilen Gölbaşı Hakimi Suzan Polat'ın ifadesine de yer verildi. Suzan Polat, darbe teşebbüsüne katıldığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve tutuklanan eşi İlhami Polat ile Fehmi Atuk'un, akademiden bu yana tanıştıklarını, eşinden Atuk'un "FETÖ yapılanması mensubu olduğunu duyduğunu" söyledi.



Görüntü çözümleri



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirme yazısı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait kamera görüntülerinin çözümlerinin yaptırılması amacıyla oluşturulan bilirkişi heyetince düzenlenen raporda, Fehmi Atuk'un olay günü saat 19.35'ten itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Binasında, günlük çalışma kıyafetiyle görüldüğü,

saat 20.49'da Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün derdest edilmesi sırasında tespit edildiği aktarıldı.